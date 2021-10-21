Erzurum’a şehit ateşi düştü

Tunceli Kırsalında devam eden Eren-7 Operasyonu kapsamında 2 terörist öldürülürken Erzurumlu Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit düştü.Şehidin cenazesi Erzurum'a yola çıkarken acı haberde Erzurum'da yaşayan ailesine verildi. Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesine yaşayan aileye acı haber askerler ve sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Şehidin evine ve mahalleye büyük Türk bayrakları asıldı, ailenin yakınları da acıyı paylaşmak üzere şehidin baba evine geldi.Mahallede 112 Acil Sağlık hazır bekletilirken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de taziye çadırı kurdu. Evli ve 1 yaşında çocuğu olan şehit Tortumlu'nun, 3 gün önce geldiği Erzurum'da bir yakının cenazesine katılıp ardından görev yeri Tunceli'ye döndüğü öğrenildi.Tunceli 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında sözleşmeli sıhhiyeci uzman çavuş olan Tortumlu'nun, 2017 yılında bu göreve başladığı belirtildi.