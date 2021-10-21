  • USD: 9,31 - 9,33
  • EURO: 10,83 - 10,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Aziz Kocaoğlu zimmetten soruşturulacak

Sayıştay, İzmir’de iki ayrı vakfa aktarılan 1.75 milyon liralık fonda zimmet tespit etti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile o dönemde imzası bulunanlar ifade verecek.

CHP'li Aziz Kocaoğlu zimmetten soruşturulacak
Ekleme: 21.10.2021 - 09:50 Güncelleme: 21.10.2021 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Aziz Kocaoğlu zimmetten soruşturulacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İKSEV ve İZTAV arasında 2019'da yapılan protokol ile ilgili olarak şok gelişme yaşandı. Kentteki kültürsanat faaliyetlerine katkıda bulunmak ve birlikte ortak çalışmalar yürütmek amacıyla İKSEV'e 375 bin TL ve kentteki turizm faaliyetlerine destek olunması amacıyla da İZTAV'a 800 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 175 bin TL para aktarılması kararlaştırılmıştı.

İki vakıf ile yapılan protokol sonucu aktarılan paralar, devlet kurumlarını denetleyen Sayıştay'ın radarına takıldı. Aktarılan parayı usulsüz bulan Sayıştay, karara imza atan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere meclisteki belediye başkanları, meclis üyeleri ile bürokratlara zimmet çıkardı.

Alınan karara itiraz edilmesi üzerine Sayıştay, kararı yeniden gözden geçirdi. İtiraz 3'te 2 çoğunluk ile reddedildi. Alınan karar gereği Sayıştay Savcılığı'nın çalışması sonrası meclis kararında imzası bulunanlara tebligatlar gönderildi.

Önümüzdeki günlerde aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile geçen dönem ilçe belediye başkanlığı yapan isimlerin yanı sıra meclis oylamasında önergeye evet oyu kullanan imzacıların ifadesine başvurulacak.

Sonuç değişmezse oluşan zarar Kocaoğlu ve sorumlulardan tazmin edilecek.

'Türkiye teknoloji satamıyor' diyen Murat Gezici'ye Mete Yarar canlı yayında tek tek anlattı
KKTC'den NAVTEX kararına tepki: Oldubittilere seyirci kalmayacağız
Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
TOKİ indirim yaptı vatandaş bayram etti! 15 bin kişi ev borcunu kapadı
Kudüs'ü Filistin'den koparma planı
CHP'li Aziz Kocaoğlu zimmetten soruşturulacak
Cani koca evladının önünde eşini 104 yerinden bıçaklayıp ölmesini beklemiş!
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
MİT'ten Mossad casuslarına operasyon
Avrupa'da zincirler koptu enflasyon uçtu
SİHA’ların öncüsü Özdemir Bayraktar'a övgü dolu mesajlar
CHP'nin ikiyüzlü siyaseti! Aday göstermediği başkana, gururla rozet taktı
İzmir'de terör operasyonu! Aralarında HDP'li yöneticiler de var
'Yol açınca trafik tıkanıyor' diyen Mansur Yavaş'tan yol açılışı
AK Parti'li Şahin'den 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi
Belgelerle kanıtlandı! CHP'li belediyelerden mason Lions Kulübü'ne destek yarışı
Yunanistan göçmenleri geri iterken işkence de ediyor: Vücutlarında kimyasala bağlı yanıklar var
Almanya'da ırkçı saldırı! Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişimi
Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'na İETT tepkisi: Mizansene gerek yoktu
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Uçurumdan sulama kanalına düştü, burnu bile kanamadan kurtuldu: Alkollüyüm o zaman

Uçurumdan sulama kanalına düştü, burnu bile kanamadan kurtuldu: Alkollüyüm o zaman

Çin'de suç işleyen çocukların aileleri cezalandırılacak

Çin'de suç işleyen çocukların aileleri cezalandırılacak

Çoban olarak işe başladı şimdi çiftlik sahibi

Çoban olarak işe başladı şimdi çiftlik sahibi

Kraliçe Elizabeth 'yılın yaşlısı' ödülünü reddetti

Kraliçe Elizabeth 'yılın yaşlısı' ödülünü reddetti

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Yürekler ağza geldi: Yaşamla ölüm arasında asılı kaldı

Yürekler ağza geldi: Yaşamla ölüm arasında asılı kaldı