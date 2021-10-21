Belediyeden 45 milyon liralık ihale alan CHP'li vekilin şirketi kendi kendisini yalanladı

CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 11 bin çiftçiye 9 bin ton buğday tohumu hibe edeceğini açıkladı.Buğday tohumunun ise, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un ortakları arasında bulunduğu Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti.'den alındığı ve karşılığında ise firmaya 45 milyon lira ödendiği belirtildi.Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, Aygun'un şirket ortaklarından olduğu doğrulanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile herhangi bir anlaşma yapılmadığı kaydedildi.CHP'Lİ VEKİLİN ŞİRKETİ KENDİ KENDİSİNİ YALANLADIŞirketin sosyal medya hesabından yapılan 7 maddelik açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi logolu çuvalların görüntüleri de yer aldı.Şirketin kendi kendini yalanladığı açıklamada, "CHP Tekirdağ Milletvekili kurucu ortaklığı bulunan şirketimizin Ankara Büyükşehir Belediyesi ile herhangi bir anlaşması, resmi sözleşmesi yoktur. Vekilimizin de ortağı olduğu şirketimiz yüzde 100 yerli ve millidir." denildi.