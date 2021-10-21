ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı!

ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone ile saldırı düzenlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD’li bir yetkili, saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.

ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak sınırındaki El Tanıf üssüne drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.SALDIRIDA CAN KAYBI OLMADIKonuya ilişkin açıklama yapan ABD'li bir yetkili, saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.CENTCOM AÇIKLAMA YAPACAKYetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.