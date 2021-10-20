YDS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YDS Sınavı Nedir?



YDS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



, sınavın ardından öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. Sınava giren ve akademik başarı elde etmek isteyen öğrencileraçıklanma tarihini merak ediyor. Peki4 Ocak 2013 tarih ve 375 sayılı KHK'nın 28518 sayılı Hükümet Bülteni'nin 2. maddesi ve Yabancı Dil Yeterliklerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 2. Maddesine göre Yabancı Dil Bilgisi Yerleştirme Sınavı (YDS) belirlenecektir. Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yönetimi başkanı tarafından. YDS, ilkbahar ve güz dönemlerinde yılda iki kez yapılır.YDS 2 sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınava giren öğrenciler açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre 10 Ekim tarihinde yapılan YDS/2 sınavının sonuçları 2 Kasım 2021 (Salı) tarihinde adaylara açıklanacak., yayınlanan MEB takvimine göre bu şekildedir.