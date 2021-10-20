YDS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) ikinci oturumu olan YDS 2'nin sonuçlarını bekleyenler ağırlıklı olarak yabancı dil bilgilerini akademik ve iş hayatında kayıt altına almak isteyenler içindir. Peki YDS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi...
YDS 2 sonuçları, sınavın ardından öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. Sınava giren ve akademik başarı elde etmek isteyen öğrenciler YDS 2 sınav sonuçları açıklanma tarihini merak ediyor. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS Sınavı Nedir?
4 Ocak 2013 tarih ve 375 sayılı KHK'nın 28518 sayılı Hükümet Bülteni'nin 2. maddesi ve Yabancı Dil Yeterliklerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 2. Maddesine göre Yabancı Dil Bilgisi Yerleştirme Sınavı (YDS) belirlenecektir. Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yönetimi başkanı tarafından. YDS, ilkbahar ve güz dönemlerinde yılda iki kez yapılır.
YDS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
YDS 2 sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınava giren öğrenciler açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre 10 Ekim tarihinde yapılan YDS/2 sınavının sonuçları 2 Kasım 2021 (Salı) tarihinde adaylara açıklanacak.
YDS 2 sınav sonuçları, yayınlanan MEB takvimine göre bu şekildedir.