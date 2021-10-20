Trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı!

Akşam saatlerinde işlerinden dönen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Metrobüs duraklarında ve aktarma noktalarında yoğunluk gözleniyor.D-100 kara yolu Ankara istikameti Okmeydanı mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürüyor.Mecidiyeköy Meydanı'nda D-100 ve TEM bağlantı yollarında ise trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM'de Seyrantepe mevkisinde başlayan yoğunluk da FSM köprüsü girişine kadar devam ediyor.TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİTEM'de Ankara istikametinde Firuzköy - Mahmutbey mevkisi arasında trafikte yoğunluk yaşanırken bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Acıbadem ile Bostancı arasında trafik ağır ilerliyor. Tem otoyolunun ise Üsküdar Ümraniye ve Ataşehir bölümleri ile bağlantı yollarında yer yer trafik yoğunluğu görülüyor.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde başlayan trafik Ataşehir'e kadar devam ediyor.TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 63'E ULAŞTI15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Altunizade'de başlayan trafik köprü girişine kadar devam ederken köprünün Anadolu Yakası girişinde de trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik uygulamasına göre saat 19.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.