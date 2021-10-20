Kılıçdaroğlu'ndan kaçamak yanıt!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:- Her alanda ciddi sorunlar var. Bu sorunlardan Türkiye'nin arınması lazım, Türkiye'nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi lazım.- (TÜSİAD'ın açıklaması) Hiç üzülmesinler Türkiye'ye gerçek anlamda hukuku, yargı bağımsızlığını getireceğiz- (Büyükelçilerin Kavala çağrısı) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözüne uyacağına karar verdi. Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten oy birliğiyle çıktı. İmza attığınız sözleşmenin gereğini yapmıyor ve arkasında durmuyorsanız itibar kaybeden Türkiye olur. AİHM'nin bir kararı varsa, o kararın da uygulanmasını isteriz. Türkiye demokratik bir ülkeyse, bu çerçevede hareket etmesi lazım.- Bir ülkenin itibarı imza attığı sözleşmenin arkasında durmaktır. Türkiye'nin itibarının her sahada korunmasını isteriz. Türkiye bir hukuk ülkesiyle bu çerçevede hareket etmesi lazım. Türkiye'ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız. Ama dışarıdan müdahaleye kapı açacak bir yönetimi de kabul etmeyiz. Geldiğimiz nokta maalesef üzücü bir nokta.Akşener ise şu ifadeleri kullandı:- Osman Kavala sizin görüşünüze göre Sorosçu. Soros'la masaya kim oturdu. Sayın Kılıçdaroğlu ve ben değil. Büyükelçilerin böyle bir talepte bulunmasını doğru bulmuyoruz. Böyle taleplere yol açacak olayların yaşanmasını da doğru bulmuyoruz. Rahip Bronsun tipi olayların yaşanmasına engel olunmalıdır..- (Irak ve Suriye teskeresi) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen tüm tezkerelerle ilgili ekip kurarız. Daha evvel de söylemiştim. Bu konunun uzmanı arkadaşlarımız tartışırlar, rapor ortaya çıkarırlar. Sonra da milletvekili arkadaşlarımızla paylaşılır. Bu çalışmayı yaptırdık ve o raporun sonucunda eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğimizi buradan ifade etmek isterim.