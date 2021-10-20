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Bitcoin'den yeni rekor!

Bitcoin 66 bin 88 dolar ile tarihi zirvesini yeniledi.

Ekleme: 20.10.2021 - 17:07 Güncelleme: 20.10.2021 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Bitcoin'den yeni rekor!
Bitcoin fiyatları bir süredir yükseliş hareketini sürdürürken, bugünkü işlemlerde 14 Nisan'da gördüğü tarihi zirvesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bitcoin fiyatları, tarihi zirvesini 66 bin 88 Dolar seviyesine kadar yükseltirken, saat 17.01 itibarıyla yüzde 3,26 oranında yükselişle 66 bin 10 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Bitcoin fiyatlarının tarihi zirveyi kırmasında; dün ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonunun (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlaması ana sebep oldu. ProShares'in 'BITO' koduyla işlem gören Bitcoin Strateji ETF'si, ilk işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydetti.

ETHEREUM 1,5 AYIN ZİRVESİNDE

Bitcoin fiyatlarında yaşanan yükselişe Ethereum'da katılarak 3 Eylül tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
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