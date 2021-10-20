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Altı Rus casusu tutuklandı!

Türkiye’deki Çeçen muhalif kişilere yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 Rus ve Özbek uyruklu şahıs tutuklandı.

Ekleme: 20.10.2021 - 17:56 Güncelleme: 20.10.2021 - 17:57 / Editör: Ozge Selin
Altı Rus casusu tutuklandı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında Rusya Federasyonu'nun istihbarat servisi ile bağlantılı kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 328. Maddesi kapsamında siyasal ve askeri casusluk suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespit ettiği Rusya hesabına çalışan casuslar geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli ve Antalya'yı da kapsayan bir Emniyet operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Casusların Çeçen muhalifleri öldürmek için eylem planladığı ve bu maksatla silah temin ettiği belirlendi.
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