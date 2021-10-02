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Sağlık
Meyve ve sebzelerdeki ölümcül tehlike!

Meyve ve sebzelerdeki ölümcül tehlike!

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü 2021 yılında bin 700 sebze ve meyvede kimyasal kalıntı taraması yaptı. 120 meyve ve sebzede ölümcül sağlık sorunlarına neden olan 'Pestisit' kimyasalı bulundu.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:19
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:19
Meyve ve sebzelerdeki ölümcül tehlike!

CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Alper Öztürk meyve ve sebzedeki “Pestisit” izlerini araştırdı. CNN Türk ekibi, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürüttü. Market, hal ve pazarlardan 14 çeşit meyve ve sebze numunesi alındı.

MEYVE VE SEBZEDE ÖLÜMCÜL PESTİSİT İZİ ÇIKTI

Bu numuneler Tarım Bakanlığı’na ait Florya’daki laboratuvarda incelendi. Pazı, Roka, Asma Yaprağı ve Nane’de insan sağlığı için ölümcül etkenler oluşturan “Pestisit” kimyasal izine rastlandı.


KANSERE NEDEN OLABİLİR

Endokronoloji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ela Keskin, “pestisitler kansere neden olabilir aynı zamanda gen yapısını bozup genetik nedenlere de sebep olabilir. karaciğer ve böbrek yetersizliğine neden olur bunlar sinir sistemi harabiyetine bazı nöroloji hastalıklar ve ani kalp ölümlerine neden olabilir. Bu ajanlardan etkilenme oranları daha farklı olabilir çünkü çocukların bünyeleri yetişkinlere göre farklı ve maruz kaldıkları pestisit onları daha kötü etkileyebiliyor” dedi..


PEKİ BU PESTİSİTLER MEYVE VE SEBZEDE NASIL KALIYOR

İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz’da, “hasat atılım süresinden önce yapılırsa pestisit kalıntısı çıkar. atılım süresini geçirmeden hasat edilip sofralarımıza gelirse bizlere zararlıdır” dedi.

PESTİSİT NEDİR?

Pestisit kimyasalı tarımda meyve ve sebzeyi haşerelerden korumak için kullanılıyor.


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