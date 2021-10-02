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İlham Aliyev: Paşinyan ile konuşmaya hazırım

İlham Aliyev: Paşinyan ile konuşmaya hazırım

“Ermenistan ile normal ilişkiler kurmak istiyoruz” diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 14:41
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 14:42
İlham Aliyev: Paşinyan ile konuşmaya hazırım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonraki süreçle ilgili İspanyol medyasına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

“ERMENİSTAN İLE NORMAL İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ”

Aliyev, “Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme savaşın sona ermesinden bu yana ilk kez yapıldı. Bakanımız tarafından bana verilen bilgiye göre toplantının yapıcı olduğunu düşünüyorum. Savaştan sonra düşüncemiz değişmedi. Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istiyoruz. Ayrıca Ermenistan ile gelecekteki bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu da ifade ettik. Tüm bu girişimler defalarca yapıldı.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE VE RUSYA’NIN BÖLGENİN İSTİKRARI İÇİN OLUMLU KATKILARI OLDU”

Türkiye ve Rusya'nın, Azerbaycan'ın ile Ermenistan’ın iki komşusu olarak istikrar, güvenlik ve gelecekteki kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığını düşündüğünü vurgulayan Aliyev, “Bildiğiniz gibi iki ülkenin Cumhurbaşkanları (Erdoğan-Putin) geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Diğer konuların yanı sıra Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki durumu da ele aldılar. Her iki ülkenin rolünü çok olumlu, istikrar sağlayıcı bir rol olarak değerlendiriyoruz. Kanımca bu, yeni bölgesel iş birliğinin özüdür.” diye konuştu.
“PAŞİNYAN HAZIR OLDUĞUNDA ONUNLA GÖRÜŞMEYE HAZIRIM”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak üçlü bir formatta Paşinyan ile toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Aliyev, “Nikol Paşinyan hazır olduğu her an, onunla konuşmaya hazırım. Ben müzakerelere açığım ve savaşın bittiğine ve o sayfanın kapandığına dair iyi bir işaret olabileceğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Çünkü Ermeni siyasetinde intikam alma girişimlerini, gelecekte tarihi ve uluslararası hukuk temelinde tanınan topraklarımızın geri alınmak için yaptıkları planları halen görüyor ve duyuyoruz.” dedi.

“BÖLGELERİN YENİDEN İNŞASI İÇİN 1.3 MİLYAR DOLAR AYIRDIK”

Vatandaşların Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelere dönmesinin önündeki en büyük engelin mayınlar olduğunu ifade eden Aliyev, “Alanlar mayınlardan temizlenmedikçe insanları geri getiremeyeceğiz ve hayatlarını tehlikeye atamayız.” dedi.

Aliyev, “Birçok kez söylediğim gibi bu durumda asıl rakibimiz zaman. Mayın temizleme işini kendimiz yapıyoruz. Mayın Temizleme Ajansımızın kadrosunu arttırdık. Bu sürece katılan askerlerimizin sayısı da arttırılmıştır. Ancak bu zaman alıyor. Diğer taraftan da sivil nüfus için yerleşim yerleri, kasabalar ve köyler inşa etmeye başladık bile. Tüm şehirler için planlar hazırlıyoruz. Sonra bunu köyler için yapacağız. Sadece bu yıl kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 1.3 milyar dolar ayırdık.” ifadelerini kullandı.


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