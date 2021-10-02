Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır, deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu son dakika bilgisine göre, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 19.22'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 2.7 şiddetinde ve yerin 7 km altında gerçekleştiğini paylaştı. Kandilli Rasathanesi de Diyarbakır'daki depreme ilişkin bilgi notu paylaştı.





DİYARBAKIR'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır'da olan depremin merkez üssünün Kulp ilçesi olduğunu ve 3.0 şiddetinde gerçekleştiğini kamuoyuna duyurdu. Kandilli ayrıca, depremin derinliğini 3.6 km olarak açıkladı.



DİYARBAKIR'IN BİRÇOK YERİNDEN HİSSEDİLDİ

Depremin derinliğinin fazla olmaması, 3.0 şiddetindeki sarsıntının Diyarbakır'ın birçok yerinden hissedilmesine neden oldu.



Depreme ilişkin can ya da mal kaybı bilgisi bulunmuyor.