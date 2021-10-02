2 Ekim koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 2 Ekim'e ilişkin koronavirüs verileri paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...