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Katliam gibi kaza! Kamyon nehre devrildi: 50 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin güneydoğusundaki Haut-Katanga eyaletinde, seyir halindeki kamyonun nehre devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 50 kişi hayatını kaybetti.

Katliam gibi kaza! Kamyon nehre devrildi: 50 ölü
Ekleme: 19.10.2021 - 22:30 Güncelleme: 19.10.2021 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
Katliam gibi kaza! Kamyon nehre devrildi: 50 ölü
Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde katliam gibi bir kaza meydana geldi.

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Haut-Katanga eyaletinde Mitwaba bölgesine 65 kilometre uzaklıktaki Tambo köyü yakınlarında seyir halindeki kamyonun Kalume Ngongo Nehri'ne devrilmesi sonucu kamyonun kasasında seyahat eden 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazadan sadece 2 kişinin yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yerel basında yer alan haberlerde, kazanın geçtiğimiz pazar günü yerel saatle 21.00 sıralarında kamyonun nehir üzerindeki derme çatma köprüye girememesi ve devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Su altında kalan cansız bedenlerin çıkarılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
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