Katliam gibi kaza! Kamyon nehre devrildi: 50 ölü

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde katliam gibi bir kaza meydana geldi.50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİÜlkenin güneydoğusunda yer alan Haut-Katanga eyaletinde Mitwaba bölgesine 65 kilometre uzaklıktaki Tambo köyü yakınlarında seyir halindeki kamyonun Kalume Ngongo Nehri'ne devrilmesi sonucu kamyonun kasasında seyahat eden 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazadan sadece 2 kişinin yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORYerel basında yer alan haberlerde, kazanın geçtiğimiz pazar günü yerel saatle 21.00 sıralarında kamyonun nehir üzerindeki derme çatma köprüye girememesi ve devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Su altında kalan cansız bedenlerin çıkarılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.