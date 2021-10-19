İstanbul'da tramvay ile minibüs çarpıştı!
İstanbul Zeytinburnu'nda tramvay ile minibüs çarpıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken seferlerde aksama yaşandı.
Zeytinburnu Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren minibüsle tramvay çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.
METRO İSTANBULDAN AÇIKLAMA
Metro İstanbuldan yapılan açıklamada, ' T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır.' denildi.
Öte yandan kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.