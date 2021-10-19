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İstanbul'da tramvay ile minibüs çarpıştı!

İstanbul Zeytinburnu'nda tramvay ile minibüs çarpıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken seferlerde aksama yaşandı.

Ekleme: 19.10.2021 - 13:54 Güncelleme: 19.10.2021 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da tramvay ile minibüs çarpıştı!
Zeytinburnu Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren minibüsle tramvay çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.

METRO İSTANBULDAN AÇIKLAMA

Metro İstanbuldan yapılan açıklamada, ' T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır.' denildi.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.


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