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Eski Bakan Oğuz hayatını kaybetti!

Eski Milli Eğitim Bakanlarından, Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, 97 yaşında hayatını kaybetti. 1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM'ye giren Oğuz, Süleyman Demirel kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Prof. Dr. Oğuz bakanlık görevini 12 Mart 1971'e kadar sürdürdü.

Ekleme: 19.10.2021 - 17:11 Güncelleme: 19.10.2021 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Eski Bakan Oğuz hayatını kaybetti!
Oğuz için ilk tören yarın saat 13.30'da Marmara Üniversitesi'nde düzenlenecek. Törenin ardından Prof. Dr. Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde, ikindi
namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Prof. Dr. Oğuz için ikinci tören 21 Ekim Perşembe günü Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde saat 11.00'de yapılacak. Törenin ardından Oğuz'un cenazesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

PROF. DR. ORHAN OĞUZ'UN ÖZ GEÇMİŞİ

Eskişehir'de, 1924'te dünyaya gelen Orhan Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini burada bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nda tamamlayan Oğuz, daha
sonra Fransa'ya gitti. Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk doktorası yapan Oğuz, 1950 yılında yurda döndü.

Meslek yaşamına İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticarett Okulu'nda iktisat ve maliye dersleri vererek başlayan Oğuz, 1951-1955 yılları arasında Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nde 4 yıl
öğretim üyeliği yaptı. Oğuz, akademik kariyerini sürdürdüğü İzmir'den Eskişehir'e gelerek 1958'de Anadolu Üniversitesi'nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler
Akademisi'ni kurdu. 11 yıl burada görev yapan Oğuz, 1969 yılında Akademi Başkanlığı'ndan ayrıldı. 1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM'ye giren Oğuz, Süleyman Demirel kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Prof. Dr. Oğuz bakanlık görevini 12 Mart 1971'e kadar sürdürdü.

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı'na seçildi. 1982 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Marmara Üniversitesi'ne, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi de Anadolu Üniversitesi'ne dönüştü. Marmara Üniversitesi'nin kurulma görevi, kurucu rektör olarak Prof. Dr. Orhan Oğuz'a verildi.

1992 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden emekli olan Oğuz, 1996-1997 yıllarında RTÜK Başkanlığı yaptı. Prof. Dr. Oğuz'a, 1991 yılında Fransız Cumhurbaşkanı tarafından 'Legion D'honneur' nişanı verildi. İktisadi konularda basılmış birçok kitap ve araştırması bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz, merhume Güler Oğuz ile evli ve 2 çocuk sahibiydi
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