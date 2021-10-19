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e-DEVLET İsim Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır?

İçişleri Bakanlığı, isim değişikliği başvurularını belli bir süre içinde e-devlet üzerinden kabul edeceğini duyurdu. Peki e-DEVLET İsim Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır? e-DEVLET İsim Soyisim Nasıl Değiştirilir? İşte e-DEVLET İsim Soyisim Değişikliği başvuru ekranı...

Ekleme: 19.10.2021 - 16:50 Güncelleme: 19.10.2021 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
e-DEVLET İsim Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır?
Son zamanlarda pek çok vatandaş, mahkemeye gitmeden isim değişikliğinin mümkün olup olmadığı sorusunu araştırdı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda e-devlet üzerinden verilen isim değişikliği hizmetinin 2022 yılı sonuna kadar devam edeceğini duyurmuştu. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler e-devlet üzerinden isim ve şartlar nasıl değiştirilir sorusuna yanıt arıyor. Peki e-DEVLET İsim Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır? E-Devlet ekranını ve isim soyisim değişikliği başvuru koşullarını haberimizde bulabilirsiniz. Mahkemeye gitmeden isim değişikliği başvurusunda bulunmanın detayları aşağıdadır.

E-DEVLET İSİM SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


Bu düzenlemelerle mahkemenin ad ve soyad düzeltme iş yükü azaltılmakta, bürokratik işlemler kısalmaktadır. 2017'den bu yana 275.808 kişi soyadını, 1.21065 kişinin adını değiştirdi. Genel ahlaka uygun olmayan ve toplumda absürt kabul edilen ad ve soyadlarının değiştirilmesine, imla ve imla hataları nedeniyle anlam değişmesine veya düzeltme işareti kullanılmamasına imkan veren uygulamadan vatandaşlarımız yararlanabilecektir. Mahkeme kararı aranmaya gerek olmadığı gibi, il ve ilçe yönetim kurullarının kararı 6 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Bu şartları sağlayan vatandaşlardan mahkeme kararı olmaksızın isimlerini değiştirmeleri istenecek.

İSİM VE SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


İlgili başvurular e-devlet portalı üzerinden alınmaktadır. E-Devlet'e giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız. Ardından arama kısmına 'isim' yazıldıktan sonra 'İl/bölge yönetim kurulu kararına göre ad veya soyadı düzeltme başvurusu almak için' seçeneğine tıklanır. Burada ilgili başvuruyu tamamlamak için mobil imzanız veya elektronik imza onayınız gerekmektedir. Bunlar olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.

'e-DEVLET İsim Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır?' sorusunun yanıtını sizler için bir araya getirdik.
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