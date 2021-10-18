Vizyonda Hangi Filmler Var?

Dune:Çöl Gezegeni





Robot Ron: Bir Sorun Var





Annette





Pi Sonsuzluk





Fabrika





Oğul





Minari





Paranoid





Ziyaretçi





Sinema salonlarının yeniden açılmasıyla film severler, salonlarda yerlerini almaya başladı bile. Birbirinden iddialı pek çok film her hafta sinema perdesinde yerini alıyor. Peki? Bu hafta korku, gerilim, romantik komedi ve bilimkurgu dalında birçok film vizyonda olacak. Yerli yapımlardan yabancı yapımlara, 9 film sinemalarda izlenebilecek. Başarılı yapımlar sinema tutkunlarının yüzünü güldürecek. İşteBilimKurguTimothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar IsaacArka planda uzak bir gelecek olan 'Dune', ailesi çöl gezegeni Alakis'i kontrol eden Paul Atredes'in hikayesini anlatıyor.Animasyon, MaceraZach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia ColmanRon Bir Sorun Var; yürüyen, konuşan ve dijital olarak birbirine bağlanan bir robotun hikayesini anlatıyor.Müzikal, RomantikAdam Driver, Marion Cotillard, Simon HelbergAnnette, operacı eşinin ölümünün ardından 2 yaşındaki bir çocuğa bakmak zorunda kalan bir stand-up komedyeninin hikayesini anlatıyor.Korku, GerilimUmut Özalp, Wilma Elles, Taner ŞahinÇevresi tarafından sevilen biri olan Burak, özel bir okulda fizik öğretmenidir. Burak'ın ders anlatımının sıra dışı olması bazı velileri mutlu etse de birçok ebeveyn bu durumdan rahatsızdır. Çok geçmeden velilerin şikayeti sonucu Burak hakkında soruşturma açılır.KorkuMuhammet Kınık, Hakan Alagöz, Tolga BengüFabrika, çalıştığı yerdeki ustaların kendisi ile dalga geçmesinden muzdarip olan genç bir adamın hikayesini konu ediyor.Korku, GerilimAndi Matichak, Emile Hirsch, Luke David BlummGizemli bir grup, Laura'nın evine girip sekiz yaşındaki oğlu David'i kaçırmaya teşebbüs eder. Başarısızlıkla sonuçlanan kaçırılmadan sonra David, gizemli bir hastalığa yakalanır. Laura, oğlunu kurtarmak ve geçmişindeki güçlerden korumak için ne kadar ileri gidebileceğine karar vermek zorundadır.DramSteven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. KimMinari, kırsal bir bölgeye taşınan bir ailenin hayatına odaklanıyor.GerilimEmre Tetikel, Meryem Turan, Emre KaroğluParanoid, birbirinden farklı karakterdeki iki kişinin, istanbul'da bulunan bir sanatoryumda başına gelen olayları konu ediyor.Korku, GerilimAtakan Şatıroğlu, Serhat Göç, Kübra DinçYönetmen koltuğunda Atakan Şatıroğlu'nun oturduğu korku, gerilim türündeki 'Ziyaretçi' filminin oyuncu kadrosunda Atakan Şatıroğlu, Serhat Göç, Kübra Dinç, Berkay Berkman, İrem Kök gibi isimler yer alıyor.bu şekildedir. İzlemek için sinema salonlarından bireysel olarak bilet alabilirsiniz.