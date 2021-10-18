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Vizyonda Hangi Filmler Var?

Birbirinden iddialı filmler, bu hafta vizyona girecek. Peki bu hafta vizyonda hangi filmler var? Vizyonda hangi filmler var? İşte bu hafta vizyonda olan filmler…

Ekleme: 18.10.2021 - 11:57 Güncelleme: 18.10.2021 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Vizyonda Hangi Filmler Var?
Sinema salonlarının yeniden açılmasıyla film severler, salonlarda yerlerini almaya başladı bile. Birbirinden iddialı pek çok film her hafta sinema perdesinde yerini alıyor. Peki bu hafta vizyonda hangi filmler var? Bu hafta korku, gerilim, romantik komedi ve bilimkurgu dalında birçok film vizyonda olacak. Yerli yapımlardan yabancı yapımlara, 9 film sinemalarda izlenebilecek. Başarılı yapımlar sinema tutkunlarının yüzünü güldürecek. İşte vizyondaki filmler

Vizyonda Hangi Filmler Var?

Dune:Çöl Gezegeni


TÜR: BilimKurgu
OYUNCULAR: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
Arka planda uzak bir gelecek olan 'Dune', ailesi çöl gezegeni Alakis'i kontrol eden Paul Atredes'in hikayesini anlatıyor.


Vizyonda Hangi Filmler Var?

Robot Ron: Bir Sorun Var


TÜR: Animasyon, Macera
OYUNCULAR: Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman
Ron Bir Sorun Var; yürüyen, konuşan ve dijital olarak birbirine bağlanan bir robotun hikayesini anlatıyor.

Vizyonda Hangi Filmler Var?

Annette


TÜR: Müzikal, Romantik
OYUNCULAR: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
Annette, operacı eşinin ölümünün ardından 2 yaşındaki bir çocuğa bakmak zorunda kalan bir stand-up komedyeninin hikayesini anlatıyor.

Vizyonda Hangi Filmler Var?

Pi Sonsuzluk


TÜR: Korku, Gerilim
OYUNCULAR: Umut Özalp, Wilma Elles, Taner Şahin
Çevresi tarafından sevilen biri olan Burak, özel bir okulda fizik öğretmenidir. Burak'ın ders anlatımının sıra dışı olması bazı velileri mutlu etse de birçok ebeveyn bu durumdan rahatsızdır. Çok geçmeden velilerin şikayeti sonucu Burak hakkında soruşturma açılır.

Vizyonda Hangi Filmler Var?

Fabrika


TÜR: Korku
OYUNCULAR: Muhammet Kınık, Hakan Alagöz, Tolga Bengü
Fabrika, çalıştığı yerdeki ustaların kendisi ile dalga geçmesinden muzdarip olan genç bir adamın hikayesini konu ediyor.

Vizyonda Hangi Filmler Var?

Oğul


TÜR: Korku, Gerilim
OYUNCULAR: Andi Matichak, Emile Hirsch, Luke David Blumm
Gizemli bir grup, Laura'nın evine girip sekiz yaşındaki oğlu David'i kaçırmaya teşebbüs eder. Başarısızlıkla sonuçlanan kaçırılmadan sonra David, gizemli bir hastalığa yakalanır. Laura, oğlunu kurtarmak ve geçmişindeki güçlerden korumak için ne kadar ileri gidebileceğine karar vermek zorundadır.

Vizyonda Hangi Filmler Var?

Minari


TÜR: Dram
OYUNCULAR: Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim
Minari, kırsal bir bölgeye taşınan bir ailenin hayatına odaklanıyor.

Vizyonda Hangi Filmler Var?

Paranoid


TÜR: Gerilim
OYUNCULAR: Emre Tetikel, Meryem Turan, Emre Karoğlu
Paranoid, birbirinden farklı karakterdeki iki kişinin, istanbul'da bulunan bir sanatoryumda başına gelen olayları konu ediyor.

Vizyonda Hangi Filmler Var?

Ziyaretçi


TÜR: Korku, Gerilim
OYUNCULAR: Atakan Şatıroğlu, Serhat Göç, Kübra Dinç
Yönetmen koltuğunda Atakan Şatıroğlu'nun oturduğu korku, gerilim türündeki 'Ziyaretçi' filminin oyuncu kadrosunda Atakan Şatıroğlu, Serhat Göç, Kübra Dinç, Berkay Berkman, İrem Kök gibi isimler yer alıyor.

Bu hafta vizyondaki filmler bu şekildedir. İzlemek için sinema salonlarından bireysel olarak bilet alabilirsiniz.
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