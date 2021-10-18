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Van'da PKK'ya yönelik operasyon!

Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ekleme: 18.10.2021 - 18:41 Güncelleme: 18.10.2021 - 18:42 / Editör: Ozge Selin
Van'da PKK'ya yönelik operasyon!
18 Ekim tarihi sabah saatlerinde Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesi Oğulveren mahallesi kırsalında Jandarma Komando timlerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 1 AK47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 kaleşnikof şarjörü, 1 M1 Amerikan piyade tüfeği, 1 mayın kutusu, 380 7.62 mm kaleşnikof ve M1 fişeği ele geçirildi.
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