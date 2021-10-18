Van'da PKK'ya yönelik operasyon!
Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
18 Ekim tarihi sabah saatlerinde Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesi Oğulveren mahallesi kırsalında Jandarma Komando timlerince operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, 1 AK47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 kaleşnikof şarjörü, 1 M1 Amerikan piyade tüfeği, 1 mayın kutusu, 380 7.62 mm kaleşnikof ve M1 fişeği ele geçirildi.