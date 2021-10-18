  • USD: 9,27 - 9,28
  • EURO: 10,74 - 10,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TÜGVA'dan suç duyurusu açıklaması!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenlerle ilgili savcılığa suç duyurularında bulunmaya devam edildiğini bildirdi.

Ekleme: 18.10.2021 - 23:52 Güncelleme: 18.10.2021 - 23:53 / Editör: Ozge Selin
TÜGVA'dan suç duyurusu açıklaması!
TÜGVA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm faaliyetlerini halka açık ve şeffaflıkla sürdüren kamu yararına vakıf statüsü olan Türkiye Gençlik Vakfına suç isnat etmek için sahte ve asılsız belgelerle akıl almaz hayali iftiralarla başlatılan kumpas sürecinde, sahte ve asılsız belgeleri sosyal medyada ilk servis edenler başta olmak üzere TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenler ile alakalı savcılığa suç duyurularını gerçekleştirmeye devam ediyoruz."


Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı!
ABD'den F-35 açıklaması: Pentagon ile Türkiye istişare yürütüyor
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Mücahit Birinci: 28 Şubat'ın İmam Hatiplere yaptığı düşmanlığın aynısını şu anda CHP TÜGVA'ya yapıyor
Soylu’dan ABD Ankara Büyükelçiliği’ne tepki!
Başkan Erdoğan'dan yerli savunma sanayii vurgusu: İHA teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız
18 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı: Eşsiz hizmetleri unutulmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan taksicilere 12 kural hatırlatması: 81 ilin valiliğine gönderildi
Başkan Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda!
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Yeni bir çağın kapısını aralıyoruz
Başkan Erdoğan'dan Angola'da sömürge tepkisi! 'Korktukça bu zulüm Aftika'yı kuşatacaktır'
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Hukuk devleti çizgisine dönmelidir'
Başkan Erdoğan'ın avukatlarından, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Yalanın tek adresi CHP'li Barış Yarkadaş! Araştırma sonuçları bakın ne diyor!
CHP'li Barış Yarkadaş önce iftira attı, sonra böyle kıvırdı
Başkan Erdoğan'dan Angola'da önemli açıklamalar!
ABD ve Fransa ile anlaşan Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Artık eski Türkiye yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Fondaş Özlem Gürses yine yalan söyledi! Küfrü 6 ay sonra şikayet etmiş...
10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon! Çin Türkiye'den satın alıyor

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon! Çin Türkiye'den satın alıyor

İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu

İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat

Kağıthane'de fazla hesap cinayeti

Kağıthane'de fazla hesap cinayeti

İsrail'de Lut Gölü'nün çekilmesine, çıplak modellerle dikkat çekildi

İsrail'de Lut Gölü'nün çekilmesine, çıplak modellerle dikkat çekildi

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir