Rusya'dan flaş NATO kararı! Askıya aldı...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı son dakika açıklamasında; "NATO'daki misyonumuzu 1 Kasım itibariyle askıya alacağız gerekirse Brüksel Büyükelçiğimiz üzerinden irtibata geçebilirler" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'NATO'daki daimi misyonumuzu askıya alıyoruz, gerekli olursa Brüksel'de Büyükelçiliğimiz üzerinden irtibata geçebilirler' dedi.
1 KASIM İTİBARIYLA...
Lavrov, '1 Kasım itibarıyla Moskova'daki NATO askeri temsilciğinin akreditasyonu geçerliliğini yitirecektir' dedi.
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