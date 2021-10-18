Kağıthane'de fazla hesap cinayeti

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir müzikhole eğlenmek için giden Murat D., hesap yüzünden çalışanlarla tartıştı.Görgü tanıklarının ifadelerine göre 1700 liralık hesaba itiraz eden Murat D., yaşanan itiş kakışın ardından hesabı ödeyerek mekandan ayrıldı.GERİ DÖNÜP ÖZÜR DİLENMESİNİ İSTEDİAncak aradan birkaç saat sonra geri gelen Murat D., daha önceden de tanıdığı iş yeri sahibiyle görüşmek istediğini, olay sırasında hakarete uğradığı için kendisinden özür dilenmesini istedi.BACAĞINDAN VURUP KAÇTIAncak yeniden başlayan kargaşa sırasında bir anda silahını çeken Murat D. bir el ateş etti. Kurşun, bu sırada karşısında bulunan iş yeri sahibi Zeki Dursun'un bacağına isabet etti.Şüpheli, iş yeri çalışanlarının müdahalesi sonucu olayda kullandığı tabancayı atarak hızla kaçtı.KURŞUN ATARDAMARA GELİNCE KAN KAYBINDAN ÖLDÜOlayın ardından hastaneye kaldırılan Zeki Dursun'un bacağına isabet eden kurşunun, atardamarını parçaladığı belirlendi. Aşırı derecede kan kaybettiği tespit edilen Zeki Dursun, yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIPolisin yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Murat D., Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde yolda yürürken gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Murat D., olayın 1700 liralık hesaba yaptığı itiraz sonucu çıkan kavga sırasında meydana geldiğini söyledi.Daha önceden 20 kez polise geliş kaydı bulunan Murat D.'nin poliste verdiği ifadesinde, "Bana hakaret etmişlerdi. Onlardan özür dilemelerini istediğimde yeniden benim üzerime geldiler." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.