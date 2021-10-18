  • USD: 9,27 - 9,28
  • EURO: 10,74 - 10,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Drogba Dünya Sağlık Örgütü elçisi oldu!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu Didier Drogba, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Spor ve Sağlık İyi Niyet Elçisi ilan edildi.

Ekleme: 18.10.2021 - 19:59 Güncelleme: 18.10.2021 - 20:00 / Editör: Ozge Selin
Drogba Dünya Sağlık Örgütü elçisi oldu!
DSÖ'den yapılan açıklamada, "Fildişi Sahili'nden Drogba, DSÖ'nün fiziksel aktivitelerinin ve diğer sağlıklı yaşam tarzlarının yararları konusundaki rehberliğini teşvik etmesi için DSÖ'yü destekleyecek ve özellikle gençler için sporun değerini vurgulayacaktır." denildi.

Açıklamada, Drogba'nın sağlıklı yaşam tarzları, sıtmayla mücadele, HIV önleme ve kontrolü gibi çeşitli sağlık kampanyalarına katıldığı vurgulandı.

2018 yılında yeşil sahalara veda eden 43 yaşındaki Drogba, 2006 ve 2009'da Afrika'da yılın futbolcusu seçilmişti.

Drogba, 2013-2014 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da 53 maçta 20 gol atmış ve Galatasaray'ın 2013 yılında lig şampiyonu olması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmasında katkı vermişti.
18 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı: Eşsiz hizmetleri unutulmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan taksicilere 12 kural hatırlatması: 81 ilin valiliğine gönderildi
Başkan Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda!
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Yeni bir çağın kapısını aralıyoruz
Başkan Erdoğan'dan Angola'da sömürge tepkisi! 'Korktukça bu zulüm Aftika'yı kuşatacaktır'
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Hukuk devleti çizgisine dönmelidir'
Başkan Erdoğan'ın avukatlarından, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Yalanın tek adresi CHP'li Barış Yarkadaş! Araştırma sonuçları bakın ne diyor!
CHP'li Barış Yarkadaş önce iftira attı, sonra böyle kıvırdı
Başkan Erdoğan'dan Angola'da önemli açıklamalar!
ABD ve Fransa ile anlaşan Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Artık eski Türkiye yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Fondaş Özlem Gürses yine yalan söyledi! Küfrü 6 ay sonra şikayet etmiş...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini hedef alan sözlerine suç duyurusu
Rusya'dan flaş NATO kararı! Askıya aldı...
İzmir'deki Özler Yörük'ü önce haşlamış sonra boğup cesedini yakmışlardı! Katil zanlılarından şoke eden ifadeler: Şaka yaptım
Suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angola Devlet Başkanı Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angola Devlet Başkanı Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenliyor
10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon! Çin Türkiye'den satın alıyor

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon! Çin Türkiye'den satın alıyor

İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu

İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat

Kağıthane'de fazla hesap cinayeti

Kağıthane'de fazla hesap cinayeti

İsrail'de Lut Gölü'nün çekilmesine, çıplak modellerle dikkat çekildi

İsrail'de Lut Gölü'nün çekilmesine, çıplak modellerle dikkat çekildi

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir