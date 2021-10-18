Başkan Erdoğan'dan Angola'da önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Angola Meclisi Özel Oturumuna katıldı. Başkan Erdoğan Angola Meclisi'ne hitap ediyor.15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize kasteden FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin boşa çıkarılmasında Meclisimiz büyük rol oynamıştır.Türkiye olarak Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.İNSANLIĞIN KADERİ BİR AVUÇ ÜLKENİN İNSAFINA BIRAKILAMAZİnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz.BURS VE ÜCRETSİZ EĞİTİMKıtanın en büyük ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı için burs programı düzenledik. 5 bin civarında lisans, yüksek lisans ve doktora alanında ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz.