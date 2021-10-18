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Başkan Erdoğan'dan Angola'da önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angola ziyareti kapsamında Angola Meclisi'ne hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'dan Angola'da önemli açıklamalar!
Ekleme: 18.10.2021 - 16:47 Güncelleme: 18.10.2021 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Angola'da önemli açıklamalar!
Başkan Recep Tayyip Angola Meclisi Özel Oturumuna katıldı. Başkan Erdoğan Angola Meclisi'ne hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize kasteden FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin boşa çıkarılmasında Meclisimiz büyük rol oynamıştır.

Türkiye olarak Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.

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