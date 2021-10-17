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Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ülkeyi kapsayan ve dört gün sürecek Afrika ziyareti bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Angola'nın başkenti Luanda'ya indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da!
Ekleme: 17.10.2021 - 21:41 Güncelleme: 17.10.2021 - 21:42 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'nda Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Luanda'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola'nın başkenti Luanda'ya yapacağı ziyaret öncesinde sokaklara Türk bayrakları asıldı.
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RESMİ TEMASLAR YARIN BAŞLAYACAK

Resmi temaslarına yarın başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. İki Cumhurbaşkanı, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Angola Meclisi'ne hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenecek Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da!
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