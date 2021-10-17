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Ali Erbaş'tan Mevlit Kandil mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajlarının, Hz. Muhammed'in insanlığa sunduğu erdemlerin ve onun hikmet yüklü ahlaki örnekliğinin, bütün insanlık için yegane kurtuluş yolu olduğunu belirtti. Erbaş, "Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajları, Peygamberimizin insanlığa sunduğu erdemler ve onun hikmet yüklü ahlaki örnekliği, bütün insanlık için yegane kurtuluş yoldur" dedi...

Ekleme: 17.10.2021 - 11:53 Güncelleme: 17.10.2021 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Ali Erbaş'tan Mevlit Kandil mesajı!
Erbaş, Mevlid Kandili mesajında, rahmet elçisi Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Allah'ın bu geceyi tüm insanlık için hayırlara vesile kılmasını diledi.

Cihanın henüz İslam nuruyla aydınlanmadığı bir devrin karanlıklarında yönünü kaybeden insanlığın Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifiyle istikametini bulduğunu belirten Erbaş, cehaletin hüküm sürdüğü, güçsüz olanın ezildiği bir çağda Hz. Muhammed'in yol göstericiliğinin, hayatın akışını, ilimden, adaletten, merhametten ve iyilikten yana değiştirdiğini ifade etti.

Hz. Muhammed'in iyilik ile fazilette, hak ve hakikati bilmede insanlığa rehber olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

'Onun Kur'an-ı Kerim'in eşsiz ilkeleriyle şekillenen hayatı, ahlaki değerlerle kendini yeniden inşa etmek ve istikamet üzere yaşamak isteyenler için en sağlam kılavuzdur. Bu kılavuzdan uzak kalan insanlık, bugün tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşamaktadır. Ahlaki ve hukuki değerlerin alabildiğine ötelendiği bir çağda huzur ve güven kaybolmuştur.

Küresel sorunların cenderesindeki insanlık, sesini nesiller ötesine ulaştıracak çağlar üstü bir soluğun sahibi olarak Hz. Peygamber'in getirdiği değerlere muhtaçtır. Böyle bir zamanda nereye doğru yol aldığımızı bilmek, bu yolda önümüze çıkan engelleri tanımak ve zorlukların üstesinden gelecek güç ve cesareti kazanmak, ancak Kur'an-ı Kerim'in eşsiz rehberliği ve Hz. Peygamber'in emsalsiz örnekliği ile mümkün olacaktır. Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajları, Peygamberimizin insanlığa sunduğu erdemler ve onun hikmet yüklü ahlaki örnekliği, bütün insanlık için yegane kurtuluş yoldur. Bu duygu ve düşüncelerle başta dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve yoklukla mücadele eden kardeşlerimiz olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Mevlid gecesini tebrik ediyor, veladet-i Nebi'nin insanlığın muhtaç olduğu barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.'
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