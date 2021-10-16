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Paşinyan'dan 'Türk koridoru'na destek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bağlantı sağlayacak Zengezur koridorunun açılacağı sinyalini verdi. Paşinyan ayrıca Türkiye ile ilgili "İlişkilerimizi normalleştirmeye yönelik bir görüşmenin başlamasının da bu konuda katalizör rolü oynayabilecek bir diğer unsur olduğunu belirtmeliyim." dedi.

Paşinyan'dan 'Türk koridoru'na destek
Ekleme: 16.10.2021 - 00:20 Güncelleme: 16.10.2021 - 00:31 / Editör: Ozge Selin
Paşinyan'dan 'Türk koridoru'na destek
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri liderler toplantısında çevrim içi yaptığı konuşmada, Karabağ meselesine değindi.

Ermenistan’ın Azerbaycan ile bölgesel iletişiminin açılması konusunda yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu belirten Paşinyan, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’ın başbakan yardımcılarından oluşan üçlü grubun ulaşım kanallarının açılması için çalıştığını ve yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu ifade etti.

'ULAŞIM BAĞLANTISI AÇMA SENARYOLARINI DESTEKLİYORUM'
Paşinyan, "Bu, Azerbaycan toprakları üzerinden Rusya ile kara yolu ve demir yolu bağlantısı, İran ile demir yolu bağlantısı sağlayacağımız anlamına geliyor. Azerbaycan da Nahçıvan ile bizim topraklarımız üzerinden demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlayacak." diye konuştu.

Paşinyan, Ermenistan’ın barışı tesis etmenin sembolleri ve araçları haline gelecek olan ulaşım bağlantısını açma senaryolarını desteklediğini bildirdi.

Karadeniz’de Zengezur heyecanı
Ermenistan’ın bölgedeki bütün konularda çalışmaya hazır olduğunu belirten Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar yaratacağını vurguladı.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik bir görüşmenin başlamasının da bu konuda katalizör rolü oynayabilecek bir diğer unsur olduğunu belirtmeliyim." dedi.

Ayrıca Paşinyan, bu bağlamda Rusya’nın da bu sürece tam destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.
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Paşinyan'dan 'Türk koridoru'na destek
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