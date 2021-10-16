Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı!

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, veda ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan ile Merkel arasında ikili görüşme başladı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 16 yıllık iktidarın ardından veda ziyareti kapsamında dün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şansölye Merkel'i, Huber Köşkü'nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde, saat 12.00'da Almanya Şansölyesi Merkel ile bir araya geldi.İkili arasında yapılan görüşmede Türkiye ve Almanya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel sorunların da ele alınacağı bildirildi. Göç ve mülteci sorununun da özel görüşmede konuşulacağı öğrenildi.İki liderin görüşmelerinin ardından kameraların karşısına çıkıp ortak açıklamada bulunması bekleniyor.