AKM'’nin ışıkları yakıldı!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin ışıkları yakıldı. Işıklandırılan AKM’nin görüntüsü beğeni topladı.
Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaat çalışmalarında sona gelindi. 2018 yılında inşasına başlanan AKM'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor.
IŞIKLARI YAKILDI
Yapılan son rötuşlarla birlikte bugün itibariyle Atatürk Kültür Merkezi'nin ışıkları yakıldı.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Işıklandırılan AKM'nin görüntüsü beğeni topladı.