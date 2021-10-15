'İhracata desteğimiz sürecek'
Ticaret Bakanı Mahmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi hazırlandı. 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre %27'lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Mahmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi hazırlandı. 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre %27'lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.