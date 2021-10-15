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'İhracata desteğimiz sürecek'

Ticaret Bakanı Mahmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi hazırlandı. 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre %27'lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 15.10.2021 - 21:20 Güncelleme: 15.10.2021 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
'İhracata desteğimiz sürecek'
Ticaret Bakanı Mahmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi hazırlandı. 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre %27'lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
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