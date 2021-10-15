Ticaret Bakanı Mahmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi hazırlandı. 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre %27'lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.