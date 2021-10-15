HDP'li o vekile hapis şoku!

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanan BDP eski Van milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

HDP eski Van Milletvekili ve HDP eski genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan, 25/11/2012 ve 04/04/2013 tarihlerindeki propaganda eylemlerine ilişkin yargılama tamamlandı.Sanık Aysel Tuğluk duruşmada üzerine atılı suçlamayı reddetti. Sanığa üzerine atılı eylemlerine konu suçtan mahkeme heyetince 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.