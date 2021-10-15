Ak Parti yasa teklifini Meclis'e sundu!

AK Parti, ihracat kanununda değişiklik öngören 19 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif; ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesini amaçlıyor.