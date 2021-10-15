Ak Parti yasa teklifini Meclis'e sundu!
AK Parti, ihracat kanununda değişiklik öngören 19 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif; ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesini amaçlıyor.
AK Parti, ihracat kanununda değişiklik öngören 19 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
Teklif; ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesini amaçlıyor.
Ayrıntılar geliyor...