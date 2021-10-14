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Evde Islak Hamburger Nasıl Yapılır? Evde Islak Hamburger Tarifi

En ünlü sokak yemeği ıslak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger severlere güzel bir tarifimiz var! İşte evde hızlı ve basit bir şekilde yapabileceğiniz ıslak hamburger tarifi...

Ekleme: 14.10.2021 - 15:58 Güncelleme: 14.10.2021 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Evde Islak Hamburger Nasıl Yapılır? Evde Islak Hamburger Tarifi

 Islak hamburger çoğu kişinin en çok sevdiği fast food yiyecekler arasında yer alır. Yapımı oldukça basit olan ıslak hamburger tarifi çoğu kişinin merak ettiği bir konudur. Peki evde ıslak hamburger nasıl yapılır? Evde ıslak hamburger tarifi nedir? Islak hamburgeri evde yapmak aslında oldukça pratik ve basittir. Evinizde bulunan birkaç malzemeyle ıslak hamburger hızlı bir şekilde yapılabilir. Sizler için evde ıslak hamburger tarifini yazdık.

Islak Hamburger nasıl yapılır?
 

Islak Hamburger Malzemeleri:


-500 gram kıyma
-1 yumurta
-1 soğan
-1 tutam maydanoz
-Tuz
-Karabiber
-Galeta unu
-Hamburger ekmeği

Sos İçin Malzemeler:

5 domates
3 diş sarımsak
3 çorba kaşığı ketçap
1 çorba kaşığı salça
Sıvıyağ Tuz
Karabiber

Islak Hamburger nasıl yapılır?

Evde Islak Hamburher Yapılışı:


-Hamburger köftesi için 500 gram karıştırma kabına alın.
-Kıymayı içine koyun, 1 yumurta, 1 rendelenmiş soğan, 1 tutam kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve 2 avuç galeta unu ekleyip toplar halinde yoğurun.
-Hamburger köftesi yapın. Hamburger köftelerini tencereye alıp pişirin.
-Sos için 5 adet domatesi küp küp doğrayın, 3 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı salça, tuz ve karabiberi ilave edin ve sosu doğrayıcıdan geçirin.
-Yağı tavaya dökün ve ısıtın. Ardından domates salçasını ekleyip kaynamaya bırakın.
-Hamburgeri ortadan ikiye kesin. Hamburgeri domates sosuna batırın.
-Köfteleri ekmeğin içine koyun.
-Köfteleri nemli yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye koyun, hamburgeri nemli pişirme kağıdının üzerine koyun, tepsiyi kapatın, kısık ateşte ekmekler yumuşayıp nemli hale gelene kadar birkaç dakika bekletin ve servis yapın.

Evde ıslak hamburger tarifinin tüm detaylarını sizler için yazdık. Islak hamburger tarifi sayesinde sofranızda lezzet şöleni yaratabilirsiniz.

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