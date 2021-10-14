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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın taraflarıyla bir araya gelen Temel Karamollaoğlu, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
Ekleme: 14.10.2021 - 15:27 Güncelleme: 14.10.2021 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
Türkiye 2023 yılında yapılması planlanan seçimleri beklerken, siyasi partiler de hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlıklar devam ederken, hangi partiler arasında ittifak kurulup kurulmayacağı belirsizliği de sürüyor.

Saadet Partisi de Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu önderliğinde, son yıllarda CHP, İyi Parti ve HDP ile oldukça yakın ilişkiler içerisine girip; bu 3 parti arasında kurulan ittifaktaki yerini almıştı

SAADET PARTİSİ'NİN İTTİFAK BELİRSİZLİĞİ

Karamollaoğlu'nun politikaları, Saadet Partisi tabanını ikiye bölerken konuyla ilgili önemli gelişmeler de yaşanıyor.

Hatırlanacağı üzere Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde “Millet İttifakı içerisinde misiniz?” sorusuna 'Millet İttifakı'nda olmamız şu an söz konusu değil.' cevabını vermişti

ERDOĞAN - KARAMOLLAOĞLU ZİRVESİ

Özellikle CHP, Saadet Partisi'ni ittifakta tutmaya çalışırken Beştepe, yeni bir ziyarete hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Millet İttifakı'ndaki partilerin liderleriyle bir araya gelen ve Saadet Partisi'nin hangi ittifakta yer alacağını açıklamayan Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek.

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