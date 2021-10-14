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Beyaz Gazete
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CHP'de seçim için sandık eğitimleri başladı!

Seçim çalışmalarına şimdiden başlayan CHP'de, partiye oy çıkmayan sandıktaki görevlinin kovulmasına karar verildi.

CHP'de seçim için sandık eğitimleri başladı!
Ekleme: 14.10.2021 - 09:31 Güncelleme: 14.10.2021 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
CHP'de seçim için sandık eğitimleri başladı!
2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

Sık sık erken seçimi kamuoyu gündemine getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde de CHP seçim çalışmalarına başladı.

Olası bir erken seçim için parti teşkilatına alarm veren Kılıçdaroğlu, sandıklarda görev alabileceklere seçim eğitimi verdirmeye başladı.

Eğitimlerde sandık başı işlemler, sonuç tutanağının imzalanmasına kadar olan bütün süreç anlatılarak adeta seçim günü tatbikatı yaptırılıyor.

OY ÇIKMAYAN SANDIĞA SORUŞTURMA

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e yapılan çalışmalara ilişkin konuşan CHP'li yöneticiler daha önceki seçimde oy çıkmayan sandıklarla ilgili tespitlerin yapıldığını belirterek; “Onları attık partiden. Tüzükte ‘ad silme' diye madde var. Bir sandıkta partiye üyemiz varsa ve o sandıktan partiye oy çıkmamışsa o üyeyi atıyoruz partiden.

BÜTÜN ÜYELERİ SİLERİZ

Bu şu demektir; ya oy kullanmadı ya da gitti başka partiye oy verdi. Her ikisi de parti suçu.

Sandık sandık sonuçlar elimizde. O sandıkta hangi parti üyemizin oy kullandığı bilgisi de var.

Seçmen listesiyle üye listemizi karşılaştırdığımızda o veriye ulaşıyoruz. Oy çıkmamışsa partiye, oradaki bütün üyeleri siliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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