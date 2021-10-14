Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mammadov, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Mammadov'un beraberindeki eşi ve çocuklarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Başkan Erdoğan, daha sonra Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage'i kabul etti. Büyükelçi Armitage, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu, ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.