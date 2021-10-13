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Türkiye Fatih'in fermanı için Interpol'e başvurdu!

Londra'daki müzayedede satışa çıkarılacak olan Fatih Sultan Mehmet Han tuğralı Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesinin, Türkiye’den kaçırılan eserlerden arasında yer aldığı öğrenildi.

Ekleme: 13.10.2021 - 13:12 Güncelleme: 13.10.2021 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Fatih'in fermanı için Interpol'e başvurdu!
Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere'nin başkenti Londra'da 21 Ekim'de müzayedeye çıkacak.

114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin açılış fiyatının 80 bin paund (980 bin TL) olduğu öğrenilirken, Fatih Sultan Mehmet Han tuğralı ‘vakfiye'nin, Türkiye'den kaçırılan eserler arasında yer aldığı bildirildi.

İNGİLİZLERİN İSTANBUL'U İŞGALİ SIRASINDA KAÇIRILAN ESERLERDEN BİRİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin, 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen 'vakfiye'nin kayıp olduğu belirtildi.

ESERİN İADESİ İÇİN INTERPOL'E BAŞVURULDU

Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye'nin, iade için girişimlere başladığı öğrenildi.

Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıklarının, Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulunduğu belirtildi.

VAKIF KURUCULARININ İSİMLERİ BULUNUYOR

Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan vakfiye 'Besmele' ile başlıyor.

Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer alıyor.

TESPİT EDİLDİKÇE İADELERİ İSTENECEK

Öte yandan Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bu şekilde kaçırılmış, hibe edilmiş veya satılmış 22-23 eser bulunduğu, bu eserlerin tespit edilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü, tespit edildikçe de iade edilmeleri için çalışma yapıldığı kaydedildi.
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