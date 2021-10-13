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Norveç'te oklu saldırı! Çok sayıda ölü var!

Norveç'in Kogsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Ekleme: 13.10.2021 - 22:54 Güncelleme: 13.10.2021 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
Norveç'te oklu saldırı! Çok sayıda ölü var!
Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

HOLLANDA'DA DA OKLU SALDIRI YAŞANMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz ay Hollanda'da da oklu saldırı dehşeti yaşanmıştı. Hollanda medyası, Tatar yayı ile yoldan geçenlere saldıran bir kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını duyurmuştu.

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Norveç'te oklu saldırı! Çok sayıda ölü var!
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