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Hakan Bayrakçı’dan CHP’ye sert eleştiriler

CNN Türk canlı yayınında konuşan Hakan Bayrakçı’nın sözleri, CHP’lileri kızdıracak cinsten.

Ekleme: 13.10.2021 - 09:34 Güncelleme: 13.10.2021 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Hakan Bayrakçı’dan CHP’ye sert eleştiriler
CNN Türk'te Başak Şengül moderatörlüğünde yayınlanan Akıl Çemberi programına Hulki Cevizoğlu, Hasan Basri Yalçın, Melik Yiğitel ve Hakan Bayrakçı konuk oldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yol temizliği", "Siyasi cinayet kaygım var" sözlerinin tartışıldığı programda konuşan Hakan Bayrakçı, Atatürk'e "Dersim katliamcısı" diyen CHP'li vekile değindi.

"ATATÜRK'E KATLİAMCI DİYOR VEKİLİ, SES ÇIKMIYOR"

"Atatürk'e Dersim katliamcısı diyor vekili, yönetimden ses çıkmıyor." diyen Bayrakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SÜNEPELİĞE BAKIN"

"Özgür Özel de 'Evet biz bir ayıp yaptık ama konuştuk, barıştık' diyor. Sünepeliğe bakın allah aşkına!.."
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Hakan Bayrakçı’dan CHP’ye sert eleştiriler
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