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Fark etmeden atmışlar! Çöpten 200 bin TL çıktı!

Tokat'ta 10 lira karşılığında 2 tane kazı kazan kart alan pastane sahibi İlyas Aydınoğlu, ikramiyenin kendisine çıktığını fark etmeyip kartı çöpe attı. Babasının attığı kartı çöpten alarak kontrol eden 24 yaşındaki oğlu Mustafa Aydınoğlu, 200 bin lira kazandıklarını fark edince gözlerine inanamadı.

Ekleme: 13.10.2021 - 12:16 Güncelleme: 13.10.2021 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Fark etmeden atmışlar! Çöpten 200 bin TL çıktı!
Büyük ikramiyeyi son anda çöpe gitmekten kurtaran genç büyük sevinç yaşadı. Yaşadığı sıra dışı olayı dile getiren 48 yaşındaki İlyas Aydınoğlu, en son 10 yıl önce şans oyunu oynadığını, tesadüfen kazı-kazan aldığını söyledi. Aldığı kupona dikkatli bakmadan çöpe attığını belirten Aydınoğlu, “Oğlum çöpte bileti bulup kontrol etmiş. Beni aradı ‘baba para çıktı, niye attın?' dedi. Bende ‘saçmalama ne çıktı?' dedim. Kupona baktım ki gerçekten çıkmış. Büfeye gittim, doğruladılar. Çok önemsemediğim için kupona para çıktığını fark etmedim. 10 yıl sonra bir kupon almışım. O da tesadüfen çıktı. Bana da sürpriz oldu” dedi. Aydınoğlu, ikramiyeyi iş yerinde değerlendireceğini belirtti.

'AZ KALSIN ÇÖPE GİDİYORDU'

Mustafa Aydınoğlu ise 200 bin lirayı çöpe gitmekten kurtardığını belirterek, “Babam kazı-kazanı kazıdıktan sonra çöpe attı. Ben bakayım dedim. Çöpten kuponu çıkarıp 2-3 kere baktım, gözlerime inanamadım. Paranın çıktığını fark ettiğimde ilk işim babamı aramak oldu. Az kalsın çöpe gidiyordu” ifadelerini kullandı.



TOKAT'A BİR AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ 200 BİN LİRA ÇIKTI

Kuponunu satan büfe işletmecisi Aykut Akgüç ise bir ay içinde ikinci kez Tokat'a 200 bin lira çıktığını belirterek, “Bir ay önce 200 bin lira ikramiye çıkmıştı. Bugün de 200 bin lira çıktı. Talihli birkaç gün içerisinde parasını almaya gidecek” diye konuştu.
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