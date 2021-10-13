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Cilt bakımı ne sıklıkla yapılır?

Cilt bakım uzmana Nazlı Kemali yüz bakım kremlerinin sabah ve akşam olmak üzere iki kez kullanılması gerektiğini dile getirirken doktor tavsiyesinin de önemine vurgu yaptı.

Ekleme: 13.10.2021 - 11:40 Güncelleme: 13.10.2021 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Cilt bakımı ne sıklıkla yapılır?
Cilt bakım uzmana Nazlı Kemali yüz bakım kremlerinin sabah ve akşam olmak üzere iki kez kullanılması gerektiğini dile getirirken doktor tavsiyesinin de önemine vurgu yaptı.

Gündüz saatlerinde kullanılan cilt bakım kremlerinin bazılarının kapatıcı özelliği olduğunu dile getiren kemali, sözlerine şöyle devam etti¸ “Kremlerinin bir kısmının ise güneşten koruma özelliği vardır. Eğer nemlendirici krem kullanılacaksa cilt öncesinde güzel bir biçimde temizlenmelidir ki bu işlem için tonik kullanılabilir. Nemlendirici kremler ile cildin nem dengesi kolaylıkla sağlanabilir. Yatmadan önce ise yüzün kirlenmesine yol açacak toz ya da makyaj kalıntıları gibi maddeler mutlaka temizlenmelidir. Bu biçimde çok daha sağlıklı bir cilde sahip olmak mümkün olacaktır.”

Cilt bakım ürünlerinin kullanılması gereken sıklıkların ürünlerin üzerinde yazdığını da ifade eden Nazlı Kemali, ciltte sağlık problemi varsa ürünlerin mutlaka doktor tavsiyesine göre kullanılması gerektiğini söyledi.
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