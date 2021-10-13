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Çiftlik küle döndü! Alevler geceyi aydınlattı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yer alan bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda saman balyası kül oldu.

Ekleme: 13.10.2021 - 02:07 Güncelleme: 13.10.2021 - 02:09 / Editör: Ozge Selin
Çiftlik küle döndü! Alevler geceyi aydınlattı
Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesi Demirkapı Mahallesi’nde bulunan bir hayvan çiftliğinin yem deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığını gören çiftliktekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yem deposunda çıkan yangında çok sayıda saman balyası kül olurken depoda çökmeler meydana geliyor.
İtfaiye ekipleri tarafından müdahale devam ediyor.




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