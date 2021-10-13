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Başkan Erdoğan'dan Ankara mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir" dedi.

Ekleme: 13.10.2021 - 20:20 Güncelleme: 13.10.2021 - 20:21 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Ankara mesajı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı. "Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"İstiklal Savaşımızda tarihi bir karargâh görevi üstlenen, stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyet'e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent olmasının yıl dönümünü kutluyorum. Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir."

"ÖNCÜ ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

Ankara'nın kültürel kimliğinin ve tarihsel zenginliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan başkent Ankara'nın, kültürel kimliği ve tarihsel zenginliklerinin korunması büyük önem arz etmektedir.
Binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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