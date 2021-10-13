Apple'dan yeni açıklama: Android uygulamaları güvensiz

Mobil işletim sistemleri arasındaki 'güvenlik' tartışmaları devam ediyor. iOS ya da Android platformlarından hangisinin daha güvenli olduğunu gösteren ve farklı kriterlere dayanan çeşitli araştırmalar var. Apple, yeni bir açıklamayla iOS'un Android'den çok daha güvenli olduğunu vurguladı. Android'in geride kalmasının nedeni ise 'market dışından APK ile uygulama yüklenebiliyor olması' şeklinde belirtildi.

İOS ve Android ekosistemleri arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Zaman zaman Apple, zaman zaman da Android akıllı telefon üreticileri siber saldırılar ve kişisel veriler hakkında çarpıcı açıklamalar yapıyor. Apple'ın son duyurusu da bu minvalde.Market dışından APK ile uygulama yüklenmesi güvenlik problemlerine yol açıyor.Android ekosisteminin güvenlik konusunda iOS'un çok gerisinde olduğunu belirten şirket, sebebi ise 'market dışından APK ile uygulama yüklenebiliyor olması' şeklinde belirtiyor.Apple, Android'in güvensiz olmasının sebebini büyük oranda APK ile indirilen market dışı uygulamalarda buluyor. Apple'ın uygulama marketi App Store'da bu tarz bir durum söz konusu değil.Apple, bu durumun çeşitli güvenlik problemlerine neden olduğunu ve zararlı yazılımların cihazlara kurulumunun gerçekleştiğini ifade ediyor.Konuyla alakalı çok fazla açıklama var. Yani şirketler iOS'un mu yoksa Android'in mi daha güvenli olduğunu test etmek için bir dizi çalışma yapıyor. Sonuçlarda büyük çoğunlukta iOS önde çıkıyor. Ama bu mobil işletim sistemi de hatasız değil elbette. Kullanıcıların özellikle uygulama indirirken titiz davranması; bilinmeyen bağlantılara tıklamaması ve güvenli şifre belirlemesioldukça elzem.