Rüzgar minareleri böyle devirdi

Sağanak ve fırtına uyarısı yapılan Aydın Nazilli'de beklenen yağış başladı. Rüzgar bir caminin minarelerini kaldırıma devirdi. Yaralanan olup olmadığına dair henüz net bilgi olmadığı belirtildi. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

Nazilli'de hava birden karardı, ardından rüzgar başladı. Şiddeti arttıkça etkisi de arttı. Ulaşım güçleşti, çatılardan kiremitler savruldu.Eski sanayi bölgesinde bulunan Garaj Camii'nin 2 minaresi de o rüzgara dayanamayarak aralıklarla devrildi.Yaralanan olup olmadığı henüz net değil. Minarenin devrilme anı ise kameralara böyle yansıdı.