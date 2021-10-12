Girit'te şiddetli deprem!

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla, Antalya ve İzmir'de de hissedildi.AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİAfet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 12.24'te meydana gelen deprem, 6,62 kilometre derinlikte kaydedildi.Yunanistan'ın Girit açıklarında son zamanlarda sık sık depremler meydana gelmeye başlamıştı. Sarsıntılar özellikle Muğla, Antalya ve İzmir'de de hissediliyor.