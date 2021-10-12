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Baskan Topaloglu Enduroculara Basari Dileklerinde Bulundu

Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafindan düzenlenen yarislara bu yil 33 ülkeden 350 sporcu katiliyor.

Ekleme: 12.10.2021 - 16:26 Güncelleme: 12.10.2021 - 16:47 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Baskan Topaloglu Enduroculara Basari Dileklerinde Bulundu
Kemer’de 4 gün ve 4 farkli parkurda mücadele edecek olan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele edecek. Kemer Belediye Baskani Necati Topaloglu, yarislar öncesi son hazirliklarini yapan sporculari Kemer Ralli Alani’ndaki padok alaninda ziyaret etti. Sporculara yarin ki yaris öncesi basarilar dileyen Baskan Topaloglu, bu yil 12’ncisi yapilacak olan yarislarin asil emektarinin KEMK Baskani ve Kemer Belediyesi meclis üyesi Semih Özdemir’in oldugunu söyledi.



Topaloglu, Özdemir ve ekibinin yilmadan çalistigini belirterek, Kemer Belediyesi olarak organizasyona tüm desteklerini verdiklerini kaydetti.

Bu tür organizasyonlarin Kemer’e tanitim anlaminda katkisinin büyük olduguna deginen Topaloglu, “Böyle organizasyonlar Kemer’e katki sagliyor. Uluslararasi organizasyonlari artirirsak Kemer tanitimini da daha iyi yapmis oluruz. Pandemi bizi biraz etkiledi ama seneye daha güzel olacak. Yarin baslayacak olan yarista Antalyali ve Kemerli vatandaslarimizi Çamyuva sahiline bekliyoruz” diye konustu.

KEMK Baskani Özdemir ise tüm hazirliklarin tamamlandigini ve yarislarin yarin plaj etabiyla baslayacagini söyledi.



Toplam 33 ülkeden 350 sporcunun kiyasiya mücadele edecegini ifade eden Özdemir, hava sartlarinin da gayet güzel oldugunu ve yarista emegi geçenlere tesekkür ettigini belirtti.

Geçirdigi bir kaza sonrasi bu seneki yarislara katilamayacak olan yarisin favorilerinden Ingiliz Graham Jarvis ise bu sene yarislara katilamayacagini ancak gelecek sene daha fit sekilde katilacagini söyledi.



Bu seneki yarislarda genç sporcularin daha basarili olacagina inandigini ifade eden Jarvis, “Bu sene Wade Young, Billy Bolt, Mario Roman gibi sporcular favori. Herkese basarili bir yaris diliyorum” dedi.

Ingiltere Motosiklet Distribütörü Soniva Auger de Ingiltere’nin Türkiye’yi riskli ülkeler arasindan çikarmasiyla birçok Ingiliz sporcunun da yarislara gelebildigine degindi.

Kemer’in çok özel bir yer olduguna dikkat çeken Auger, Kemer’de havanin çok güzel oldugunu ifade ederek tüm yarisçilara basarilar diledi.

Güney Afrikali sporcu Wade Young da konum ve lokasyon olarak Kemer’in çok güzel bir yer oldugunu belirterek, “Geçen sene yarislarda çok eglenmistim. Bu sene parkuru görmedim. Eminim yine keyif alacagim. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Graham Jarvis’in yarisa katilmamasi kesinlikle benim için bir avantaj olacak. Iyi bir derece elde edecegime inaniyorum” diye konustu.

Yarislar yarin saat 15:00’da Çamyuva sahilindeki plaj etabiyla baslayacak. Yarislar, 14 Ekim Persembe Sumakseniri mevkisinden saat 9:00’da orman etabiyla, 15 Ekim Cuma saat 9:00’da Ovacik Yaylasindan baslayacak sky race etabiyla devam edecek ve 16 Ekim Cumartesi saat 9:00’da Çamyuva sahilinden baslayacak dag etabiyla sona erecek.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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