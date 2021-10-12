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Başkan Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansına (COP15) video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında: "Ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 12.10.2021 - 09:54 Güncelleme: 12.10.2021 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı!
Başkan Erdoğan, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansına (COP15) video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın mesajından öne çıkanlar:

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Şi, Sayın Genel Sekreter, değerli katılımcılar sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli dostum Sayın Şi'ye nazik davetleri için teşekkür ediyorum. 15. Taraflar Konferansının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

'TÜM ÜLKELERİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI ŞARTTIR'

İklim değişikliği, çevre felaketleri, kirlilik, su ve gıda güvenliği ile biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sınamalarla karşı karşıyayız. Dünyanın farklı köşelerinde yaşanan ve ciddi kayıplara yol açan tabi afetler bu sorunların ulaştığı vahim boyutları gösteriyor. Tabi afetler çevreye ve ekosisteme verdiği zararlar yanında insanların can ve mal güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor. Şu gerçeği hepimiz biliyoruz. Tabiattaki her şey zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Tahrip olan biyolojik çeşitlilik, kirletilen çevre, yok olan gıda ve su demektir. Bu durum ise çatışmalara yol açmakta ve insanları göçe zorlamaktadır. Medeniyetler beşiği olan Akdeniz'i büyük bir mülteci kabristanına çeviren sebeplerden biri de çevrenin tahrip olmasıdır. Geleceğimizi etkileyen bu tehdit karşısında elbette öncelikle adım atması gerekenler iklim değişikliğine yol açan, sıkıntıların ortaya çıkmasında tarihi mesuliyetleri bulunanlardır. Ancak iklim değişikliği ve çevre kaynaklı sorunlarla mücadele sadece belli ülkelere havale edilemez. Ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır.

TÜRKİYE ZENGİN BİYOLOJİJK ÇEŞİTLİLİĞİNİ KORUMAKTA KARARLIDIR

Konferansın temasının ekolojik medeniyet tüm canlılar için ortak geleceğin inşası olarak belirlenmesi bu bakımdan isabetli olmuştur. Türkiye 'Yaradılanı sev yaradandan ötürü' anlayışıyla zengin biyolojijk çeşitliliğini hem karada hem de denizlerinde korumakta kararlıdır.
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