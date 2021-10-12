ALES sonuçları son dakika açıklandı!
Akademik kariyer hedefi olanların katılım gösterdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Eylül tarihinde düzenlendi. Sınav sonrası adaylar ALES sonuçlarının açıklanmasını beklerken sürece yönelik araştırmalar yapıyorlardı. ÖSYM takvimine göre; 2021 ALES sınav sonuçları son dakika açıklandı. ALES sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açıldı.
Bu yıl ikinci kez düzenlenen ALES/2 sınavı sonrası, adaylar ALES sonuçları için araştırmalar yapıyorlardı. Ekim ayının ikinci haftasına girilmesi ile birlikte gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirenler için ALES sınav sonuçları açıklandı. 2021 ALES sonuçları sorgulama ekranı.
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALES
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.