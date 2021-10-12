ALES sonuçları son dakika açıklandı!

Bu yıl ikinci kez düzenlenen ALES/2 sınavı sonrası, adaylar ALES sonuçları için araştırmalar yapıyorlardı. Ekim ayının ikinci haftasına girilmesi ile birlikte gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirenler için ALES sınav sonuçları açıklandı. 2021 ALES sonuçları sorgulama ekranı.ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALESAdaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.