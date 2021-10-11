Türkiye GP'deki Covid-19 bilançosu!

FIA, Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si için sürücüler, takımlar ve personeller olmak üzere toplamda 3 bin 48 kişiye yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 2 kişide pozitif bulgulara rastlandığını açıkladı. Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde kazanan Mercedes pilotu Valttrei Bottas olmuştu.